Слуцкий и Дзюба потролили друг друга в инстаграме Слуцкий отреагировал на то, что Дзюбу признали лучшим игроком года.

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил форварда «Зенита» Артема Дзюбу, который во второй раз был признан лучшим футболистом года в России.

– Странно, но поздравляю, – написал Слуцкий в комментариях под постом Дзюбы.

– Странно, что взяли вас в «Рубин», – ответил Дзюба.

– Я их отговаривал, – добавил Слуцкий.

Напомним, на прошлой неделе Слуцкий возглавил «Рубин», подписав с клубом пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 11 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах за «Зенит».

Кроме того, он забил четыре гола и сделал три результативные передачи в шести матчах за сборную России.