Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Тоттенхэма» об удалении Сон Хын Мина Корейский нападающий пропустит три матча АПЛ.

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В матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Челси» нападающий «шпор» Сон Хын Мин получил красную карточку. Клуб пытался оспорить решение судей, однако Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию. Об этом сообщает Sky Sports.

Кореец был удален на 62-й минуте за то, что, упав в борьбе с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, ударил соперника ногой в корпус. Рефери Энтони Тейлор принял решение, запросив помощь системы VAR.

В наказание Сон Хын Мин пропустит три ближайших матча «Тоттенхэма» в АПЛ. Он не сможет помочь своей команде в играх против «Брайтона» (26 декабря), «Норвича» (28 декабря) и «Саутгемптона» (1 января).

В нынешнем сезоне кореец сыграл в АПЛ 16 матчей, забив 5 голов и сделав 8 результативных передач.