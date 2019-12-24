Манджукич перешел в катарский «Аль-Духаиль» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич подписал трудовое соглашение с катарским клубом «Аль-Духаиль». О других деталях сделки не уточняется.

33-летний нападающий выступал за итальянцев с 2015 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча. За все время в «старой синьоре» он отыграл 162 матча, забил 44 гола и отдал 18 голевых передач. В его активе 9 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула серии А.

Таким образом, хорватский футболист стал одноклубником защитника Мехди Бенатиа, который ранее играл с ним за «Ювентус».