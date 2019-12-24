«Вест Хэм» готов продать Ярмоленко

Клуб АПЛ «Вест Хэм» готов расстаться с Андреем Ярмоленко в ближайшем месяце. Об этом сообщает Football Insider.
Источник утверждает, что качество игры 30-летнего форварда не устраивает главного тренера «молотобойцев» Мануэля Пеллегрини. В течение нынешнего месяца чилиец не находит для Ярмоленко места в стартовом составе несмотря на травмы конкурентов Андрея Мануэля Лансини и Фелипе Андерсона. Потому-то в «Вест Хэме» настроены продать украинца уже в январе.
У «Вест Хэма» большие планы по укреплению составы, но любые входящие трансферы будут зависеть от того, удастся ли продать более возрастных игроков. Речь не только о Ярмоленко, но также о Джеке Уилшире и Карлосе Санчесе.
Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за 20 млн евро. В нынешнем сезоне он забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах АПЛ. Прошлый раз украинец выходил в стартовом составе 23 ноября в домашней игре против «Тоттенхэма» (2:3).
В данный момент «Вест Хэм» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 17 матчах.
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