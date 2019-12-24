«Интер» и «Барселона» не могут согласовать трансфер Видаля Об этом сообщает Tuttosport.

Загрузка...

Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль может вернуться в чемпионат Италии, где он выступал в составе «Ювентуса».

Согласно источнику, бывший тренер «старой синьоры» Антонио Конте хочет видеть игрока в миланском «Интере», однако, стороны не могут договориться о сумме сделки.

«Нерадзурри» предложили каталонцам 12 млн евро, однако, сине-гранатовые хотят получить за 32-летнего футболиста 20 млн евро. При этом чемпион Испании готов отправить Видаля в новую команду на правах аренды.

В текущем сезоне Видаль провел 19 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас. Его контракт с «Барселоной» в силе до 30 июня 2021 года.