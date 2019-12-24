Мариу считает, что Алексей Миранчук соответствует уровню «Ювентуса» - Советский спорт
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24 декабря 2019 22:23ФутболГичунцев Артур

Мариу считает, что Алексей Миранчук соответствует уровню «Ювентуса»

Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет заполучить игрока до старта Евро-2020.

Хавбек московского «Локомотива» Жоау Мариу, принадлежащий миланскому «Интеру», высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука в туринский «Ювентус».

«Алексей должен быть готов к сложностям. Возможно, он не всегда будет попадать в состав, потому что там полно звезд. Нужно быть готовым и к таким вещам. Плюс давление. Один неудачный матч – и все тебя ругают, прессуют. Но в целом, я думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе», – приводит слова Мариу «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Миранчук также интересен руководству «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник отыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.

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