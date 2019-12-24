Мариу считает, что Алексей Миранчук соответствует уровню «Ювентуса»

Хавбек московского «Локомотива» Жоау Мариу, принадлежащий миланскому «Интеру», высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука в туринский «Ювентус».
«Алексей должен быть готов к сложностям. Возможно, он не всегда будет попадать в состав, потому что там полно звезд. Нужно быть готовым и к таким вещам. Плюс давление. Один неудачный матч – и все тебя ругают, прессуют. Но в целом, я думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе», – приводит слова Мариу «Российская газета».
Ранее сообщалось, что Миранчук также интересен руководству «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне 24-летний полузащитник отыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ. 21.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев От «Спартака» до Тихонова. УЕФА опубликовал статистику за всю историю главного еврокубка УЕФА опубликовал командную и индивидуальную статистику за всю историю проведения главного еврокубка – Кубка/Лиги чемпионов. 23.12.2019 17:00 Футбол Безъязычный Алексей Веселый сочельник в Бостоне. «Вашингтон» пропустил четыре шайбы за 13 минут Кузнецов чудно подкалывает вратаря Раска. Овечкин забивает 681-й гол в карьере. Уилсон укладывает на лопатки Пастрняка и Маршанда, а Ови после поражения 3:7 обещает им вендетту. 24.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав