Маурисио Перейра: В России получил больше, чем кто-либо мог ожидать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 декабря 2019 23:47ФутболШарафудинов Виктор

Маурисио Перейра: В России получил больше, чем кто-либо мог ожидать

Бывший игрок «Краснодара» поблагодарил болельщиков, назвавших его лучшим игроком в истории клуба.

Сегодня 24 декабря официальный сайт ФК «Краснодар» опубликовал итоги опроса, целью которого было определить лучшего игрока в истории клуба. В голосовании приняли участие более 7 400 человек. Победителем стал уругвайский полузащитник Маурисио Перейра. За футболиста, который в данный момент выступает за «Орландо Сити» проголосовали 37,86%, и таким образом он обошел Андреаса Гранквиста и Юру Мовсисяна

На своей странице в Instagram Перейра поблагодарил болельщиков «Краснодара», написав им на русском языке:

«Всем большое спасибо! Всегда приятно получить столько образцов любви, а в России я получил больше, чем кто-либо мог ожидать».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем большое спасибо! Всегда приятно получить столько образцов любви, а в России я получил больше, чем кто-либо мог ожидать.💚🖤🐂😍. Posted @withrepost • @fckrasnodar Маурисио Перейра - лучший футболист в истории «Краснодара» 👏🖤💚 ⠀ Так решили болельщики, отдавшие свои голоса в опросе на официальном сайте клуба. ⠀ 🥇 Маурисио Перейра - 37,86% 🥈 Андреас Гранквист - 25,41% 🥉 Юра Мовсисян - 20,77 % ⠀ Благодарим всех, кто помог в определении лучшего игрока в истории клуба. 💪 ⠀ Поздравляем Маурисио Перейру и других участников голосования! Желаем им благотворного развития профессиональной карьеры!

Публикация от Mauricio Pereyra (@mauripa14)

Перейра перешел в «Краснодар» из аргентинского «Лануса» в феврале 2013 года и выступал за зелено-черных до конца сезона-2018/19. За шесть с лишним лет в составе клуба РПЛ он сыграл 201 официальный матч, забил 29 голов и сделал 31 результативную передачу (второй показатель в истории команды).

ФК «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. На данный момент лучший результат «быков» в чемпионате России – это бронзовые медали сезонов-2014/15 и 2018/19.

«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тхабисо Мчуну: Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной Валуев – о поражении Лебедева: Когда боксер возвращается в ринг из-за денег, это заканчивается плохо Денис Лебедев: Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?
Капризову и «Витязю» дали по носу. Чемпион учинил теннисный разгром в Подольске Ретро-матч «Спартака» в «Парке легенд», новый контракт Боба Хартли, разгром «Витязя» и фиаско «Магнитки» – самое интересное в традиционном обзоре выходных от «Советского спорта». 22.12.2019 21:15 Хоккей Домрачев Владислав
Датский журналист: России не место на Евро-2020! Датский журналист рассказал, почему нас не должно быть на чемпионате Европы и как нужно наказывать «систему», а не спортсменов. 24.12.2019 10:00 Футбол Анисимов Вадим
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. 24.12.2019 20:18 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Тарасов: В нынешнем сезоне мы увидим прежнего Фуркада Сергей Тарасов: Малышко второй доппатрон вообще нельзя брать, а он на круг зашел Сергей Тарасов: Пригласили сто свидетелей, чтоб посмотрели, как кровь переливают?! Просто смешно
В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Сумеет ли Панарин сыграть в «Рейнджерс» роль Мессье образца конца прошлого века? Для кого плей-офф точно начался еще до Нового года, так это для «Рейнджерс». 23.12.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
00:53 Хоккей Сборная России объявила состав на МЧМ-2020
00:25 Олимпиада Нурмагомедов считает, что россияне должны ехать на Олимпиаду в любом статусе
00:05 Фигурное катание Тараканова пропустит чемпионат России из-за травмы
23:47 Футбол Маурисио Перейра: В России получил больше, чем кто-либо мог ожидать
23:40 ММА Петр Ян хочет получить титульный поединок
23:34 Бокс Джошуа может без боя потерять один из своих поясов
23:23 Футбол «Арсенал» назвал новый тренерский штаб
23:14 Хоккей Илья Воробьев: ЦСКА играл быстрее и додавил нас
22:57 Футбол Абелардо Фернандеса приглашают в «Эспаньол»
22:55 Футбол Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
22:30 Футбол Капитан «Ромы» Флоренци может перейти в «Валенсию»
22:23 Футбол Мариу считает, что Алексей Миранчук соответствует уровню «Ювентуса»
22:08 Хоккей Игорь Никитин: Ребята провели хорошую игру в плане самоотдачи
21:45 Футбол Сульшер считает Погба лучшим полузащитником мира
21:43 Хоккей ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург», одержав шестую победу подряд
21:29 Футбол «Динамо-Брест» продает ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Шкурина
21:29 Футбол Смолов – о трансфере в «Боруссию» Д: Не получилось, потому что Тухель ушел
21:13 Футбол «Локомотив» и «Рубин» присматриваются к защитнику «Фенербахче» Азизу
21:09 Футбол «Интер» и «Барселона» не могут согласовать трансфер Видаля
20:58 Футбол Жоау Мариу: Криштиану Роналду в России? Почему бы и нет?
Новый градостроительный закон отделил Москву от России и ее Конституции
Казаков по национальности в Ростовской области посчитают во время переписи-2020
Источник: на Дальнем Востоке разбился новейший истребитель
Опять дожди и туманы: когда в Белгородскую область придёт зима?
Общественники: опасные отходы уже в Удмуртии
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика