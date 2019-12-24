Маурисио Перейра: В России получил больше, чем кто-либо мог ожидать Бывший игрок «Краснодара» поблагодарил болельщиков, назвавших его лучшим игроком в истории клуба.

Сегодня 24 декабря официальный сайт ФК «Краснодар» опубликовал итоги опроса, целью которого было определить лучшего игрока в истории клуба. В голосовании приняли участие более 7 400 человек. Победителем стал уругвайский полузащитник Маурисио Перейра. За футболиста, который в данный момент выступает за «Орландо Сити» проголосовали 37,86%, и таким образом он обошел Андреаса Гранквиста и Юру Мовсисяна

На своей странице в Instagram Перейра поблагодарил болельщиков «Краснодара», написав им на русском языке:

«Всем большое спасибо! Всегда приятно получить столько образцов любви, а в России я получил больше, чем кто-либо мог ожидать».

Перейра перешел в «Краснодар» из аргентинского «Лануса» в феврале 2013 года и выступал за зелено-черных до конца сезона-2018/19. За шесть с лишним лет в составе клуба РПЛ он сыграл 201 официальный матч, забил 29 голов и сделал 31 результативную передачу (второй показатель в истории команды).

ФК «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. На данный момент лучший результат «быков» в чемпионате России – это бронзовые медали сезонов-2014/15 и 2018/19.