Магнуссон – об игре ЦСКА в РПЛ: Оцениваю первую часть сезона позитивно - Советский спорт
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25 декабря 2019 01:25ФутболГичунцев Артур

Магнуссон – об игре ЦСКА в РПЛ: Оцениваю первую часть сезона позитивно

Команда Виктора Гончаренко заняла 4-е место, набрав 34 очка.

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон высказался об игре своей команды в текущем сезоне РПЛ.

«Оцениваю первую часть сезона РПЛ позитивно. Думаю, что мы хорошо выступили. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное – подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм», – цитирует защитника «Известия».

ЦСКА вернется к играм РПЛ 1 марта 2020 года. В этот день армейцы примут на домашней арене «Урал».

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