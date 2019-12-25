Магнуссон – об игре ЦСКА в РПЛ: Оцениваю первую часть сезона позитивно

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон высказался об игре своей команды в текущем сезоне РПЛ.
«Оцениваю первую часть сезона РПЛ позитивно. Думаю, что мы хорошо выступили. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное – подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм», – цитирует защитника «Известия».
ЦСКА вернется к играм РПЛ 1 марта 2020 года. В этот день армейцы примут на домашней арене «Урал».
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