Лоботка может перейти в «Наполи» Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны питерского «Зенита».

Полузащитник сборной Словакии и «Сельты» Станислав Лоботка может продолжить карьеру в «Наполи».

Как сообщает Football Italia, трансфер может состояться в зимнее трансферное окно. Приобрести игрока неаполитанцам порекомендовал бывший капитан команды и соотечественник Лоботки Марек Гамшик.

Полузащитник перешел в «Сельту» из «Норшелланна» в июле 2017 года. Всего за испанский клуб 25-летний футболист провел 90 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

В послужном списке Лоботки 22 матча и два забитых мяча в составе сборной Словакии.