Юрген Клопп: «Лестер» - команда топ-уровня - Советский спорт
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25 декабря 2019 07:20ФутболНечаев Юрий

Юрген Клопп: «Лестер» - команда топ-уровня

Завтра «Ливерпуль» встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение о «Лестере» и отдельно отметил нападающего Джейми Варди.

«Варди зарекомендовал себя одним из трех лучших нападающих в Англии. Против него сложно обороняться. Мы просто попытаемся предотвратить передачи на него. Брендан Роджерс превосходно справляется со своей работой. «Лестер» - команда топ-уровня», - цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, в рамках 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Лестера». Команда Клоппа уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. В 17 сыгранных матчах ливерпульцы одержали 16 побед и один раз сыграли вничью.

«Лестер» расположился на второй строчке. В активе команды 39 очков после 18 игр.

Встреча «Лестер» - «Ливерпуль» состоится 26 декабря и начнется в 23:00 мск.

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