Юрген Клопп: «Лестер» - команда топ-уровня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение о «Лестере» и отдельно отметил нападающего Джейми Варди.
«Варди зарекомендовал себя одним из трех лучших нападающих в Англии. Против него сложно обороняться. Мы просто попытаемся предотвратить передачи на него. Брендан Роджерс превосходно справляется со своей работой. «Лестер» - команда топ-уровня», - цитирует Клоппа Daily Mail.
Напомним, в рамках 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Лестера». Команда Клоппа уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. В 17 сыгранных матчах ливерпульцы одержали 16 побед и один раз сыграли вничью.
«Лестер» расположился на второй строчке. В активе команды 39 очков после 18 игр.
Встреча «Лестер» - «Ливерпуль» состоится 26 декабря и начнется в 23:00 мск.
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Капризову и «Витязю» дали по носу. Чемпион учинил теннисный разгром в Подольске Ретро-матч «Спартака» в «Парке легенд», новый контракт Боба Хартли, разгром «Витязя» и фиаско «Магнитки» – самое интересное в традиционном обзоре выходных от «Советского спорта». 22.12.2019 21:15 Хоккей Домрачев Владислав Веселый сочельник в Бостоне. «Вашингтон» пропустил четыре шайбы за 13 минут Кузнецов чудно подкалывает вратаря Раска. Овечкин забивает 681-й гол в карьере. Уилсон укладывает на лопатки Пастрняка и Маршанда, а Ови после поражения 3:7 обещает им вендетту. 24.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав Федор Канарейкин: «Спартаку» никакой соперник не страшен Заслуженный тренер России, чемпион страны в составе «Спартака» отвечает на актуальные вопросы. 23.12.2019 16:30 Хоккей Трофименко Кирилл Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев В РФС закручивают гайки. Информационные Много решений было принято на вторничном заседании исполкома РФС. Жаль, что революций не случилось. Так еще и не со всеми мелкими, рутинными заявлениями есть согласие у многих журналистов. Своими впечатлениями делится главный редактор «Советского спорта». 24.12.2019 23:28 Футбол Яременко Николай