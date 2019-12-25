Аурелио Де Лаурентис: Впереди у «Наполи» светлое будущее - Советский спорт
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25 декабря 2019 07:48ФутболНечаев Юрий

Аурелио Де Лаурентис: Впереди у «Наполи» светлое будущее

Неаполитанцы неудачно выступают в текущем сезоне чемпионата Италии.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обратился к болельщикам команды.

«Последние месяцы уходящего года не принесли нам удовлетворения и удовольствия, которые мы получали ранее. Но я уверен, что назначение Дженнаро Гаттузо, усердная работа команды и наше единство сделают свое дело. Впереди у нас светлое будущее», - приводит слова президента официальный сайт «Наполи».

Напомним, по ходу текущего сезона Гаттузо сменил на должности главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти.

В чемпионате страны неаполитанцы расположились на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка после 17 игр. В следующем туре команда Гаттузо сыграет на своем поле против «Интера» 6 января.

В розыгрыше Лиги чемпионов «Наполи» занял второе место в группе и вышел в 1/8 финала, где сыграет против «Барселоны». Встречи состоятся 25 февраля и 18 марта.

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