«Рома» хочет продлить контракт с Коларовым В этом сезоне защитник сыграл 22 игры, отметившись пятью мячами и тремя результативными передачами.

«Рома» намерена подписать новый контракт с защитником Александаром Коларовым. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем аккаунте в Twitter.

Сообщается, что 34-летнему игроку был предложен контракт до 2021 года, по которому он будет получать три миллиона евро в год. Также римский клуб собирается предложить сербскому защитнику место в структуре клуба после того, как он закончит свою игровую карьеру.

Нынешний контракт Коларова с командой истекает летом следующего года.

Отметим, что защитник перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2017 года за пять миллионов евро. За римлян он принял участие в 112 матчах, забив 17 голов и отдав 18 результативных передач.

В этом сезоне он сыграл 22 игры, в которых отметился пятью мячами и тремя ассистами. Его команда занимает четвертое место в чемпионате Италии, набрав 35 очков после 17 сыгранных туров.

Портал Transfermarkt оценивает Коларова в восемь миллионов евро.