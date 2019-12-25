Александр Кержаков: Не думаю, что Чалов готов играть в «Челси» 1 января в Европе открывается зимнее трансферное окно.

Бывший форвард сборной России и питерского «Зенита» Александр Кержаков высказал свое мнение о возможном переходе Федора Чалова в «Челси».

«Не думаю, что Федор готов играть в «Челси». Вот если подписать контракт с лондонцами и уехать в аренду, то да. Но опять же, вдруг он придет и сразу наколотит много мячей? Когда Погребняк перешел в «Фулхэм», никто же не думал, что он забьет пять мячей подряд», - цитирует Кержакова «Чемпионат.com».

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах. На его счету шесть голов и пять результативных передач.

Всего в карьере 21-летнего нападающего 113 игр за столичный клуб, в которых он забил 36 голов и отдал 19 голевых передач.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Челси» планирует приобрести Чалова в зимнее трансферное окно.