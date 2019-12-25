Александр Кержаков: Не думаю, что Чалов готов играть в «Челси»

Бывший форвард сборной России и питерского «Зенита» Александр Кержаков высказал свое мнение о возможном переходе Федора Чалова в «Челси».
«Не думаю, что Федор готов играть в «Челси». Вот если подписать контракт с лондонцами и уехать в аренду, то да. Но опять же, вдруг он придет и сразу наколотит много мячей? Когда Погребняк перешел в «Фулхэм», никто же не думал, что он забьет пять мячей подряд», - цитирует Кержакова «Чемпионат.com».
В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах. На его счету шесть голов и пять результативных передач.
Всего в карьере 21-летнего нападающего 113 игр за столичный клуб, в которых он забил 36 голов и отдал 19 голевых передач.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Челси» планирует приобрести Чалова в зимнее трансферное окно.
Капризову и «Витязю» дали по носу. Чемпион учинил теннисный разгром в Подольске Ретро-матч «Спартака» в «Парке легенд», новый контракт Боба Хартли, разгром «Витязя» и фиаско «Магнитки» – самое интересное в традиционном обзоре выходных от «Советского спорта». 22.12.2019 21:15 Хоккей Домрачев Владислав ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев От «Спартака» до Тихонова. УЕФА опубликовал статистику за всю историю главного еврокубка УЕФА опубликовал командную и индивидуальную статистику за всю историю проведения главного еврокубка – Кубка/Лиги чемпионов. 23.12.2019 17:00 Футбол Безъязычный Алексей Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. 24.12.2019 20:18 Биатлон Волохов Юрий Веселый сочельник в Бостоне. «Вашингтон» пропустил четыре шайбы за 13 минут Кузнецов чудно подкалывает вратаря Раска. Овечкин забивает 681-й гол в карьере. Уилсон укладывает на лопатки Пастрняка и Маршанда, а Ови после поражения 3:7 обещает им вендетту. 24.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий