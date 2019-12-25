Александр Кержаков: Невозможно выиграть чемпионат в кабинетах В РПЛ завершилась первая часть сезона.

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Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал мнение о том, что питерский клуб в борьбе за титул чемпиона России активно использует административный ресурс.

«На поле встречаются 11 на 11. Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах. Если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака» - а иногда и 10 игроков «Зенита» сильнее 11 игроков «Спартака» - при чем здесь кабинет? Или, наоборот, когда «Уфа» побеждает «Зенит». Что касается разговоров про админресурс, ну так петербуржцы везде занимают руководящие посты, не только в футболе. Считаю, такой проблемы просто нет», - цитирует Кержакова «Чемпионат.com».

Напомним, «Зенит» является единоличным лидером чемпионата России. В 19 матчах сине-бело-голубые одержали 14 побед, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

В активе команды 45 очков и отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет 10 очков.

В следующем туре питерцы на своем поле примут столичный «Локомотив». Встреча состоится 29 февраля.