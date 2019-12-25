Александр Кержаков: Не перешел в «ПСЖ», потому что боялся, что они могут вылететь Трансфер мог состояться в 2008 году.

Бывший нападающий сборной России и питерского «Зенита» Александр Кержаков рассказал, почему в 2008 году перешел из «Севильи» в «Динамо».

«Был момент, когда я мог перейти в «ПСЖ», который находился на последнем месте. Мне нужно было только сказать «да», и трансфер совершился бы. Но я боялся, что они могут вылететь. Потом появился серьезные интерес «Динамо», ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт», - рассказал Кержаков «Чемпионат.com».

Напомним, за «Севилью» футболист провел 41 матч, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

В феврале 2008 года Кержаков перешел в столичное «Динамо» за 8 миллионов евро. В составе бело-голубых он сыграл 59 матчей. В активе нападающего 23 забитых мяча и семь голевых передач.