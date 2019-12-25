Виллиан: Если смогу, то останусь в «Челси» до 40 лет Нынешний контракт бразильца с лондонцами истекает летом 2020 года.

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Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал свой возможной уход из лондонского клуба.

– Все знают, как мне нравится играть за «Челси». Если смогу, то останусь здесь до 40 лет. Однако это решение мы должны принять вместе с клубом, а не только я один. У нас были кое-какие переговоры. Надеюсь сказать вам, что останусь, но пока не могу этого сделать, – цитирует Виллиана Sky Sports.

31-летний бразилец перешел в «Челси» из «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 миллионов евро. Ранее он выступал за «Коринтианс» и донецкий «Шахтер». Его нынешний контракт истекает летом 2020-го.

Всего за свою карьеру он сыграл 570 игр – на его счету 97 забитых мячей и сделал 128 ассистов. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. За сборную Бразилии он отыграл 69 матчей (9 голов).

Полузащитником активно интересуются «Ювентус», «Реал» и «Барселона».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.