Даниэль Ольмо: Думаю, что мой путь в загребском «Динамо» завершен Испанский полузащитник является воспитанником «Барселоны».

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Атакующий полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо заявил, что желает покинуть хорватскую команду.

– Прошлое лето было идеально для того, чтобы начать новый виток карьеры. Я остался, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Но теперь, думаю, мой путь в «Динамо» завершен. Хочу дальше прогрессировать. Меня хотели сделать самым дорогим трансфером в истории Хорватии, – цитирует Ольмо AS.

Отметим, что испанцем интересуются «Барселона» и «Атлетико». Ольмо является воспитанником каталонской команды. Он перешел в «Динамо» в 2014 году в статусе свободного агента. За это время он сыграл в 161 матче, забив 38 голов и сделав 29 ассистов.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро.