Беляев стал главным тренером курского «Авангарда» Ранее он дважды занимал эту должность в клубе.

Курский «Авангард» на своем официальном сайте объявил о том, что 44-летний специалист Игорь Беляев занял пост главного тренера команды. Он заменил Олега Василенко, покинувшего клуб на этой неделе.

Отметим, что Беляев является воспитанником курского футбола – за основную команду он выступал на позиции защитника с 1996 по 2005 год, сыграв в 252 матчах и забив 15 голов. Затем он дважды возглавлял клуб (2015-2017 и 2018-2019).

Под его руководством «Авангард» смог показал лучший результат в своей истории, финишировав на восьмом в ФНЛ сезона-2018/19.

На данный момент команды занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 25 сыгранных туров.