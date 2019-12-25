Руководство «Барселоны» выделило 75 млн евро на январские трансферы

На предрождественском совещании руководства «Барселоны» было решено выделить 75 миллионов евро на январскую трансферную кампанию. Барселонская газета Sport сообщает, что в стане испанского чемпионат считают необходимым пригласить перспективных игроков моложе 25 лет.
Среди потенциальных трансферных целей «Барсы» два игрока «Интера» – центральный полузащитник Стефано Сенси и аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. Также источник сообщил об интересе каталонцев к 20-летнему нападающему Дониэллу Малену, который выступает за ПСВ и в сентябре нынешнего года дебютировал в сборной Голландии.
В то же время «Барселона» в 2020-м собирается расстаться с 32-летнем Артуро Видалем и 31-летнем Иваном Ракитичем.
После 18 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 39 очков. Мадридский «Реал» отстает на два очка.
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