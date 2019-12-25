Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии Бразильский полузащитник выступает за «Баварию», но по-прежнему принадлежит «Барселоне».

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С августа нынешнего года Филиппе Коутиньо выступает в составе немецкого чемпиона на правах аренды. За это «Бавария» уже заплатила «Барселоны» 8,5 миллионов евро, однако есть информация о том, что мюнхенский клуб не намерен выкупать бразильского полузащитника, хотя такая опция есть в нынешнем договоре.

Испанская газета Sport утверждает, что «Барселона» хотела бы заработать на продаже Коутиньо не менее 100 миллионов евро, но в «Баварии» не хотят платить такую сумму. Вполне возможно, что следующим летом каталонский клуб найдет покупателя на бывшего игрока «Ливерпуля» в английской премьер-лиге. Кто конкретно заинтересован в Коутиньо, источник не сообщает.

«Барселона» купила бразильца у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 145 миллионов евро, однако за полтора года Коутиньо так и не смог завоевать твердого места в стартовом составе, отметившись 13 голами в 52 матчах испанской примеры.

В чемпионате Германии нынешнего сезона 27-летний футболист сыграл 15 матчей, забив шесть голов и сделав пять результативных передач.

С 2013 по 2018 годы бразилец выступал за «Ливерпуль», отметившись 41 голом в 152 матчах АПЛ.