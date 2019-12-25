Скауты «Зенита» посещали матчи голландского «Херенвена» - Советский спорт
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25 декабря 2019 21:00ФутболШарафудинов Виктор

Скауты «Зенита» посещали матчи голландского «Херенвена»

Клуб занимает восьмое место в чемпионате Нидерландов.

Журналист Omrop Fryslan Рулоф Де Врис на своей страничке в твиттере написал о том, что скауты петербургского «Зенита» посещали матчи «Херенвена» в чемпионате Голландии.

«Пока нет особого интереса к игрокам «Херенвена», однако на трибунах появлялись скауты «Зенита», «Лилля» и «Галатасарая», – сказано в сообщении голландского журналиста.

«Херенвен» после 18 туров занимает восьмое место в чемпионате Голландии, набрав 28 очков. Последний матч команда провела на своем поле 21 декабря, сыграв вничью 1:1 с «Эраклесом».

По сведениям портала Transfermarkt средняя цена игроков «Херенвена» не превышает одного миллиона евро. Самый дорогой футболист голландского середняка – 20-летний правый вингер Митчелл Ван Берген, которого оценивают в 4 млн евро.

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