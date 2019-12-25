Скауты «Зенита» посещали матчи голландского «Херенвена» Клуб занимает восьмое место в чемпионате Нидерландов.

Журналист Omrop Fryslan Рулоф Де Врис на своей страничке в твиттере написал о том, что скауты петербургского «Зенита» посещали матчи «Херенвена» в чемпионате Голландии.

«Пока нет особого интереса к игрокам «Херенвена», однако на трибунах появлялись скауты «Зенита», «Лилля» и «Галатасарая», – сказано в сообщении голландского журналиста.

Ik sprak gisteren Gerry Hamstra over de komende transferperiode. Concrete belangstelling voor spelers van Heerenveen is er nog niet, maar de afgelopen tijd zaten er scouts van onder andere Zenit, Lille en Galatasaray op de tribune. — Roelof de Vries (@Roelofdevries83) December 25, 2019

«Херенвен» после 18 туров занимает восьмое место в чемпионате Голландии, набрав 28 очков. Последний матч команда провела на своем поле 21 декабря, сыграв вничью 1:1 с «Эраклесом».

По сведениям портала Transfermarkt средняя цена игроков «Херенвена» не превышает одного миллиона евро. Самый дорогой футболист голландского середняка – 20-летний правый вингер Митчелл Ван Берген, которого оценивают в 4 млн евро.