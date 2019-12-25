«Монако» может назначить Эмери главным тренером - Советский спорт
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25 декабря 2019 21:35ФутболГичунцев Артур

«Монако» может назначить Эмери главным тренером

Об этом сообщает Le10sport.

Руководство «Монако» рассматривает вариант со сменой главного тренера. Согласно источнику, место Леонарду Жардима может занять испанец Унаи Эмери.

Отмечается, что пока никаких контактов не было, поскольку клуб, выступающий в чемпионате Франции, также заинтересован в услугах бывшего тренера «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля и Лорана Блана, который работал с «ПСЖ».

На данный момент «Монако» занимает 7-е место в таблице, набрав 28 очков. Что касается Эмери, то в конце ноября он был уволен из лондонского «Арсенала».

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