Маркизио – Манджукичу: Было очень приятно играть с тобой

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио отреагировал на отъезд в чемпионат Катара хорватского форварда Марио Манджукича, который с 2015 года играл за «старую синьору».
«Было очень приятно играть с тобой, но, прежде всего, узнать тебя как человека. Обнимаю», – прокомментировал итальянец заявление Манджукича в соцсети.
33-летний нападающий выступал за итальянцев с 2015 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча. За все время в «старой синьоре» он отыграл 162 матча, забил 44 гола и отдал 18 голевых передач. В его активе 9 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула серии А.
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