Роджерс – о матче с «Ливерпулем»: Посмотрим, чем закончится наша встреча Поединок состоится 26 декабря и пройдет на домашней арене «лис». Начало матча – 23.00 мск.

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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с клубной пресс-службой перед игрой против «Ливерпуля».

«Мы хотим прогрессировать и думаем только об игре. Не можем дождаться начала матча. «Ливерпуль» – команда топ-уровня. Посмотрим, чем закончится наша встреча», – цитирует Роджерса клубная пресс-служба.

На данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают 1-е место в таблице, набрав 49 очков. У «Лестера» – 2-я позиция и 39 очков.