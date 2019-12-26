Роджерс – о матче с «Ливерпулем»: Посмотрим, чем закончится наша встреча

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с клубной пресс-службой перед игрой против «Ливерпуля».
«Мы хотим прогрессировать и думаем только об игре. Не можем дождаться начала матча. «Ливерпуль» – команда топ-уровня. Посмотрим, чем закончится наша встреча», – цитирует Роджерса клубная пресс-служба.
На данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают 1-е место в таблице, набрав 49 очков. У «Лестера» – 2-я позиция и 39 очков.
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