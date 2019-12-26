Пабло Сарабия: Когда Неймар счастлив, он очень полезен команде Одноклубники продолжают поддерживать бразильского нападающего.

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Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия оценил роль в команде бразильца Неймара.

«Неймар в порядке. Хочется, чтобы такой игрок оставался с нами. У него большое влияние в раздевалке. Когда Неймар счастлив, он всегда очень полезен команде», - цитирует Сарабия Marca.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о желании бразильца покинуть «ПСЖ» и перейти в «Барселону». Также появлялась информация о конфликте нападающего с одноклубниками.

В текущем сезоне Неймар провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. В 18 матчах команда набрала 45 очков и опережает «Марсель», идущий на втором месте, на семь очков.