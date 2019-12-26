Владислав Радимов: Романцев приглашал в «Спартак» В середине 1990-х игрок отказал лучшему, на тот момент, клубу страны.

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Бывший футболист сборной России и питерского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что мог перейти в московский «Спартак».

«Предложение от «Спартака» было. Однажды, перед тренировкой сборной, Романцев поинтересовался: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Спартак»?». Я пошел за советом к старшим товарищам - Валере Минько, Сереге Мамчуру. Минько сказал: «Тебе решать, но ты нам нужен». Какой после таких слов мог быть «Спартак»? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил», - рассказал Радимов «Чемпионат.com».

Напомним, в чемпионате России полузащитник выступал за ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит».

В составе питерского клуба Радимов становился чемпионом России (2007), победителем Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).

В послужном списке игрока выступления за болгарский «Левски» и испанскую «Сарагосу».

В составе сборной России Радимов провел 34 матча, в которых забил три гола.