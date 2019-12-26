Владислав Радимов: Я только за, чтобы «Спартак» был сильным «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ после первой части сезона.

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Бывший футболист сборной России и питерского «Зенита» Владислав Радимов пожелал «Спартаку» разобраться с внутренними проблемами.

«Когда «Зенит» побеждает в России, соперники начинают ныть: «Слабый ЦСКА, слабый «Спартак»…». А кто просит «Спартак» такое творить и между собой драться прямо на поле? Вы сначала в своем королевстве определитесь, а я только за, чтобы «Спартак» был сильным. Чемпионат от этого только выиграет», - приводит слова Радимова «Чемпионат.com».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 45 очков и опережает идущий на втором месте «Краснодар» на 10 очков. В 19 матчах команда Сергея Семака одержала 14 побед, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. 29 февраля питерцы на своем поле примут столичный «Локомотив».

«Спартак» занимает десятое место. В активе команды 22 очка. В следующем туре спартаковцы сыграют в гостях против «Динамо», также 29 февраля.