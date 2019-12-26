Карло Анчелотти: У меня нет сомнений в мастерстве Кина Наставник хорошо знаком с нападающим по серии А.

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Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем команды Мойзе Кине.

«Нам нужно быть терпеливыми с молодыми игроками. Я хотел видеть Кина в «Наполи», но «Эвертон“ нас опередил. У меня нет сомнений в его мастерстве, но ему всего 19 лет. Он переехал в новую страну, в новый чемпионат. Мы должны помогать ему, чтобы он стал лучше», - приводит слова Анчелотти The Telegraph.

Кин перешел в «Эвертон» из туринского «Ювентуса» в августе 2019 года. За это время он провел за клуб 16 матчей во всех турнирах в которых отметился одной голевой передачей.

В активе 19-летнего нападающего два гола в трех матчах за сборную Италии.

«Эвертон» занимает пятнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В 18 матчах команда набрала 19 очков.

Сегодня ливерпульцы на своем поле примут «Бернли».