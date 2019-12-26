«Барселона» намерена в следующем году приобрести минимум по одному игроку в каждую линию - Советский спорт
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26 декабря 2019 10:51ФутболЛипкин Антон

«Барселона» намерена в следующем году приобрести минимум по одному игроку в каждую линию

Среди кандидатов называются Сенси, Мартинес и Маллен.

«Барселона» определилась с планами по усилению команды в следующем году, сообщает Sport.es. По информации источника, в клубе решили, что подпишут минимум по одному новичку в каждую линию.

В настоящее время технический секретариат уже приступил к прорабатыванию конкретных вариантов. Ожидается, что каталонцы намерены приобрести опорного полузащитника, центрфорварда, а также центрального или крайнего защитника в зависимости от прогресса воспитанников клуба.

Среди кандидатов на переход в «Барселону» называются полузащитник «Интера» Стефано Сенси, его партнер – форвард Лаутаро Мартинес, а также нападающий ПСВ Дониэлл Мален.

Напомним, после 18 туров «Барселона» лидирует в примере, опережая «Реал» на два очка.

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