«Спартак» готов продать Айртона Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

Московский «Спартак» принял решение продать защитника Айртона.

Как информирует Torcedores, красно-белые предложили 22-летнего футболиста «Фламенго».

Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года за семь миллионов евро. За это время он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

В активе защитника одна игра в составе сборной Бразилии.