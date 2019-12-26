Начальник ЦСКА Якунчиков покинул клуб из-за скандала, связанного с судейством матча с «Краснодаром» Начальника команды назначили «виновным» за ошибки судьи в матче с «Краснодаром».

Начальник ЦСКА Сергей Якунчиков покинул клуб после 15 лет работы в нем, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники.

«После матча с «Краснодаром» внутри клуба был грандиозный скандал из-за судейства этой игры, – сообщил источник. – Виноватым «назначили» начальника команды».

Отметим, что Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 года – сначала администратором, после чего – начальником, сменив Александра Стельмаха, который теперь возвращается на эту должность.

Напомним, матч «Краснодар» – ЦСКА (1:1) обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. После игры президент армейцев Евгений Гинер раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, за что был отлучен от футбола на три месяца.