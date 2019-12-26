Юрий Газзаев: Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись - Советский спорт
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26 декабря 2019 12:55Футбол

Юрий Газзаев: Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев заявил, что покинет свой пост в ближайшее время.

- Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись. Наверное, уже можно об этом говорить. Сложно сказать, почему так вышло. Произошла смена руководства клуба. Мы сели, пообщались, обозначили задачи и коррективы в команде, долго говорили. Вчера мне позвонили и сказали, что мы расстаемся, - цитирует Газзаева Sport24.ru.

Напомним, что после 25-ти туров ФНЛ «Енисей» занимает 17-е место в турнирной таблице первенства.

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