Юрий Газзаев: Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев заявил, что покинет свой пост в ближайшее время.

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- Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись. Наверное, уже можно об этом говорить. Сложно сказать, почему так вышло. Произошла смена руководства клуба. Мы сели, пообщались, обозначили задачи и коррективы в команде, долго говорили. Вчера мне позвонили и сказали, что мы расстаемся, - цитирует Газзаева Sport24.ru.

Напомним, что после 25-ти туров ФНЛ «Енисей» занимает 17-е место в турнирной таблице первенства.