Матвей Сафонов: Для баскетбола я был слишком маленького роста В уходящем году футболист закрепился в роли основного вратаря «Краснодара».

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вспомнил, как сделал выбор в пользу футбола.

«В 14 лет я спросил у отца: «Почему я не играю в баскетбол?». Но папа ответил, что я слишком маленького роста. Тогда я стал заниматься футболом. Когда мне нужно было ехать в интернат, даже пришлось уговаривать родителей, доказывать, что футбол - это верный выбор. На тот момент мне нужно было выбирать между футболом и серьезной учебой», - рассказал голкипер телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона 2019 Сафонов стал лауреатом премии «Первая пятерка».

В текущем сезоне голкипер пропустил 20 голов в 18 матчах РПЛ.

По итогам первой части сезона «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 19 матчах команда набрала 35 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

1 марта «Краснодар» на своем поле примет «Уфу».