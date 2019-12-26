Наиль Умяров: Сразу было видно, что Тедеско - это топ-тренер Итальянец возглавил «Спартак» по ходу сезона.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о работе с новым главным тренером Доменико Тедеско.

«Мы сразу поняли, что от нас требуют и хотят. В каких-то матчах получалось, в каких-то нет. Сразу было видно, что это топ-тренер европейского класса. Все радуются тренировкам и наслаждаются ими и времяпровождением в команде», - цитирует Умярова Sport24.ru.

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

После 19 туров красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 очка.

29 февраля спартаковцы сыграют в гостях против «Динамо».