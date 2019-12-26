Наиль Умяров: Сразу было видно, что Тедеско - это топ-тренер

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о работе с новым главным тренером Доменико Тедеско.
«Мы сразу поняли, что от нас требуют и хотят. В каких-то матчах получалось, в каких-то нет. Сразу было видно, что это топ-тренер европейского класса. Все радуются тренировкам и наслаждаются ими и времяпровождением в команде», - цитирует Умярова Sport24.ru.
Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.
После 19 туров красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 очка.
29 февраля спартаковцы сыграют в гостях против «Динамо».
«В европейском рейтинге у нас такой отрыв, что еще лет 20 никто не догонит» Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов о лидирующих позициях на европейской арене, появлении в профессиональном футболе вратаря «Спартака» Александра Селихова и выстраивании отношений между студенческим и профессиональным футболом. 23.12.2019 14:00 Футбол Зибрак Артем «Спартак» разгромил «Сибирь», Зуб сделал хет-трик в Нур-Султане Очередной тур КХЛ подарил болельщикам впечатляющее зрелище в матчах, проходивших в Новосибирске, где «Сибирь» принимала набравший ход «Спартак», и Нур-Султане — там «Барыс» очень хотел прервать свою неудачную серию в играх против питерского СКА. 25.12.2019 19:57 Хоккей Трофименко Кирилл Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой! Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею стартует 26 декабря в Чехии. 24.12.2019 17:45 Хоккей Трофименко Кирилл Михаил Григоренко: Мои дети – счастливы! Получают подарки дважды Нападающий ЦСКА – о матче против «Магнитки», предстоящем московском дерби и новогоднем настроении. 24.12.2019 22:19 Хоккей Кузютина Елена «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав «Быкам» – опорника, «Спартаку» – форварда, «Зениту» – денег. Трансферные задания клубам на зиму Раздаем ведущим клубам РПЛ трансферные задания на зиму. 26.12.2019 12:06 Футбол Зибрак Артем