Матвей Сафонов: Сейчас я не готов играть в сборной России В уходящем году футболист закрепился в роли основного вратаря «Краснодара».

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что ему нужно много работать, чтобы заслужить вызов в сборную России.

«У меня нет сейчас мечты и цели попасть в сборную. Я попаду туда, когда стану готов. Играю в «молодежке» и получаю практику. Зачем мне попадать в основную сборную и не играть там? Считаю, что я не готов. Мне еще много над чем надо работать», - сказал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона 2019 Сафонов стал лауреатом премии «Первая пятерка».

В текущем сезоне голкипер пропустил 20 голов в 18 матчах РПЛ.

В активе игрока семь матчей за молодежную сборную России (до 21 года).

По итогам первой части сезона «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 19 матчах команда набрала 35 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

1 марта «Краснодар» на своем поле примет «Уфу».