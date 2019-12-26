Мэддисона ждут в «Манчестер Юнайтед» Трансфер может состоятся летом.

В британской прессе пишут, что 23-летний полузащитник Джеймс Мэддисон близок к продлению контракта с «Лестером». Вместе с тем главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему стремится к тому, чтобы переманить Мэддисона в свою команду, сообщает The Daily Star.

Норвежец считает, что Джеймс в перспективе способен стать ключевой фигурой в составе манкунианцев.

Мэддисон перешел в «Лестер» из «Норвича» в июле 2018 года за 25 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл в чемпионате Англии 17 матчей, забив 5 мячей и сделав 3 результативных передачи.

14 ноября нынешнего года он дебютировал в составе национальной сборной Англии в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0 на «Уэмбли»).