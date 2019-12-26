«Спартак» отдаст Руденко в аренду «Торпедо» до лета Александр Руденко в ближайшее время может пополнить состав московского «Торпедо» .

Загрузка... Как сообщает Sport24.ru, 20-летний форвард будет выступать за черно-белых до лета. Добавим, что в текущем сезоне Руденко провел за «Спартак-2» 23 встречи в первенстве ФНЛ, записав на свой счет 13 забитых мячей. После 25 туров «Торпедо» занимает второе место в чемпионате, «Спартак-2» – 16-й.