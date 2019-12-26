«Зениту» интересен полузащитник голландского «Херенвена» Ван Берген

Чемпион и лидер РПЛ «Зенит» присматривается к 20-летнему атакующему полузащитнику голландского клуба «Херенвен» Митчеллу Ван Бергену. Об этом сообщает Betting Insider, ссылаясь на «надежный источник в клубе из Санкт-Петербурга».
Ранее голландский журналист Рулоф Де Врис сообщал о том, что скауты «Зенита» посещали домашние матчи «Херенвена» в чемпионате Голландии.
Ван Берген – воспитанник «Виттеса», но в августе 2018 года перешел в «Херенвен». Тогдашний тренер «Витесса» Леонид Слуцкий принял решение отпустить юного полузащитника, поскольку Митчелл проигрывал конкуренцию в борьбе за место на правом фланге атаке Мартину Эдегору. Любопытно, что 29 ноября нынешнего года Ван Берген забил за «Херенвен» в ворота «Витесса», помогая своей команде выиграть 3:2, и после того матча Слуцкий был уволен из арнемского клуба.
В нынешнем сезоне Ван Берген сыграл в чемпионате Голландии 17 матчей, записав себе в актив 3 гола и 4 результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро.
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