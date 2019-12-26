Валерий Чалый: Провал в еврокубках – системная недоработка нашего футбола

Бывший тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал неудачные результаты российских команд в еврокубках.
– Я считаю, что это системная недоработка нашего футбола. Она начинается с наших детских кадров. В чем мы проигрываем европейским командам? В работе с мячом, технике – в том, что закладывается в игрока с детства и что не развить позже. Если взять высочайшего уровня игроков РПЛ из числа российских, то они проигрывают в этом компоненте середнякам европейского футбола. Решить это можно высококвалифицированными детскими тренерами, которые должны получать за свой труд достойную зарплату, а также качественными футбольными полями и высокопрофессиональной программой подготовки. Только так мы получим качественных футболистов по выходу из футбольных школ. А далее это шлифуется в низших лигах, – цитирует специалиста «Новый век».
Напомним, что в этом сезоне все российские клубы, а именно «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. А «Спартак» и тульский «Арсенал» не пробились в групповой этап турнира.
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