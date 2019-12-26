Деспотович может перейти в «Рубин» или «Сочи» В этом сезоне РПЛ он сыграл в 18 матчах, забив семь голов и отдав одну результативную передачу.

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Казанский «Рубин» желает приобрести 27-летнего нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Федеральное агенство новостей».

По информации источника, в услугах сербского игрока также заинтересован «Сочи» и лично новый главный тренер Владимир Федотов, который хорошо знаком с форвардом по совместной работе в оренбургской команде.

Отметим, что Деспотович перешел в «Оренбург» летом 2018 года в статусе свободного агента. За это время он принял участие в 43 матчах, отметившись 12 забитыми мячами и тремя ассистами. Ранее он выступал за такие команды, как «Астана», «Локерен», «Црвена Звезда», «Спартак Суботица», «Жетысу», «Тобол» и «Кайрат».

В своей карьере Деспотович забил 64 гола в 238 встречах.

В этом сезоне он сыграл в 18 матчах, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 19 очками после 19 туров.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста 2,8 миллиона евро.