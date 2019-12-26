Орлов – про Глушакова: О каком джентльмене может идти речь? Надо отобрать у него этот фрак Экс-футболист московского «Спартака» получил этот приз в 2013 году.

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Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков должен быть лишен звания «Джентльмен года».

«У нас был в какое-то время джентльменом Денис Глушаков, но после расшифровки его разговора с женой о каком джентльмене может идти речь? Надо отобрать у него этот фрак за хамское поведение. У него лагерный сленг, а джентльмен – это благородный мужчина. Все видели его отношение к своей жене. Я думаю, что он сам должен сдать фрак джентльмена. А Жирков заслужил», – цитирует Орлова Sport24.ru.

Глушаков, будучи футболистом «Спартака», угрожал жене, которую заподозрил в измене. Также Дарья Глушакова сообщала, что полузащитник избил ее после очередной ссоры.