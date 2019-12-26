Стасевич – лучший футболист Белоруссии 2019 года, Гончаренко стал лучшим тренером 34-летний полузащитник получил эту награду во второй год подряд.

Белорусская федерация футбола на своем официальном сайте опубликовала итоги «Звездного мяча-2019», в котором подводились итоги уходящего года.

Лучшим футболистом второй год подряд становится 34-летний полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Белоруссии, забив десять голов и отдав 12 результативных передач.

Ранее полузащитник выступал за такие команды, как минское «Динамо», «Гомель» и нижегородская «Волга». В общей сложности он сыграл в 535 встречах – на его счету 82 забитых мяча и 171 ассист. За сборную Белоруссии он отыграл 53 игры и отметился пятью голами.

Лучшими в своих амплуа стали следующие футболисты:

Вратарь – Александр Гутор (Динамо-Брест);

Защитник - Павел Рыбак («Шахтер» Солигорск);

Полузащитник – Игорь Стасевич (БАТЭ);

Нападающий – Илья Шкурин («Энергетик-БГУ»).

Лучшим тренером страны был признан главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, получающий эту награду в четвертый год кряду.