«МЮ» хочет выручить с продажи Погба 205 млн долларов Об этом сообщает El Desmarque.

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Боссы «Манчестер Юнайтед» установили ценник на полузащитника сборной Франции Поля Погба. Согласно источнику, англичане отпустят футболиста, если за его уход заплатят 205 млн долларов.

Отмечается, что хавбек по-прежнему интересен мадридскому «Реалу». В этом случае «МЮ» готов снизить ценник на 100 млн долларов, но хочет получить бразильского форварда Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что на трансфере Погба настаивает главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан. В текущем сезоне его соотечественник провел 7 матчей и отдал 2 голевых передачи.

Добавим, что контракт Погба в силе до 30 июня 2021 года.