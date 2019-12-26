«МЮ» хочет выручить с продажи Погба 205 млн долларов - Советский спорт
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26 декабря 2019 23:02ФутболГичунцев Артур

«МЮ» хочет выручить с продажи Погба 205 млн долларов

Об этом сообщает El Desmarque.

Боссы «Манчестер Юнайтед» установили ценник на полузащитника сборной Франции Поля Погба. Согласно источнику, англичане отпустят футболиста, если за его уход заплатят 205 млн долларов.

Отмечается, что хавбек по-прежнему интересен мадридскому «Реалу». В этом случае «МЮ» готов снизить ценник на 100 млн долларов, но хочет получить бразильского форварда Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что на трансфере Погба настаивает главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан. В текущем сезоне его соотечественник провел 7 матчей и отдал 2 голевых передачи.

Добавим, что контракт Погба в силе до 30 июня 2021 года.

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