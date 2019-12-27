Брендан Роджерс: Надо отдать должное игрокам «Ливерпуля», они действовали отлично

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился эмоциями после матча против «Ливерпуля».
«Последние два матча мы провели против, пожалуй, двух лучших команд в истории премьер-лиги, - цитирует Роджерса BBC. - В первом тайме мы не дорожили мячом, нам подолгу приходилось обороняться. Игроки отдали все, что у них было. Это отличная обучающая игра для нас. Надо отдать должное «Ливерпулю», они действовали отлично. Люди пытались ввязать нас в гонку с Ливерпулем, но мы знаем, где находимся».
Напомним, в матче лидеров чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 4:0. После этой победы команда Клоппа набрала 52 очка. В 18 проведенных матчах «Ливерпуль» одержал 17 побед и один раз сыграл вничью.
«Лестер» расположился на второй строчке турнирной таблицы. В активе команды 39 очков после 19 игр. В предыдущем туре команда Роджерса в гостях проиграла «Манчестер Сити» со счетом 1:3.
28 декабря «Лестер» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», а 29 декабря «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон».