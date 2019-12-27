Брендан Роджерс: Надо отдать должное игрокам «Ливерпуля», они действовали отлично - Советский спорт
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27 декабря 2019 06:30ФутболНечаев Юрий

Брендан Роджерс: Надо отдать должное игрокам «Ливерпуля», они действовали отлично

«Лестер» завершил первый круг чемпионата Англии на втором месте.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился эмоциями после матча против «Ливерпуля».

«Последние два матча мы провели против, пожалуй, двух лучших команд в истории премьер-лиги, - цитирует Роджерса BBC. - В первом тайме мы не дорожили мячом, нам подолгу приходилось обороняться. Игроки отдали все, что у них было. Это отличная обучающая игра для нас. Надо отдать должное «Ливерпулю», они действовали отлично. Люди пытались ввязать нас в гонку с Ливерпулем, но мы знаем, где находимся».

Напомним, в матче лидеров чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 4:0. После этой победы команда Клоппа набрала 52 очка. В 18 проведенных матчах «Ливерпуль» одержал 17 побед и один раз сыграл вничью.

«Лестер» расположился на второй строчке турнирной таблицы. В активе команды 39 очков после 19 игр. В предыдущем туре команда Роджерса в гостях проиграла «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

28 декабря «Лестер» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», а 29 декабря «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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