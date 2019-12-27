Каспер Шмейхель: «Ливерпуль» является лучшей командой в мире наряду с «Манчестер Сити»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель прокомментировал матч против «Ливерпуля» в АПЛ.
«Думаю, что это было немного жестко, - приводит слова датчанина BBC. - Мы были в игре до тех пор, пока судья не сделал из себя героя. Потом мы потеряли самообладание. Они являются лучшей командой в мире наряду с «Манчестер Сити».
Напомним, в матче лидеров чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 4:0. На 71-й минуте при счете 0:1 в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Джеймс Милнер.
После этой победы команда Клоппа набрала 52 очка. В 18 проведенных матчах «Ливерпуль» одержал 17 побед и один раз сыграл вничью.
«Лестер» расположился на второй строчке турнирной таблицы. В активе команды 39 очков после 19 игр.
28 декабря «Лестер» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», а 29 декабря «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон».
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