Джеймс Милнер: Сила «Ливерпуля» в том, что мы идем от матча к матчу Мерсисайдцы одержали девятую победу подряд в чемпионате Англии.

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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился эмоциями после матча против «Лестера».

«Для нас было важно хорошо начать. Мы знали, что соперник будет заряжен. Мы продемонстрировали отличную игру, приятно забить столько голов. 13-очковое преимущество? Мы еще даже не на половине пути. Еще многое может измениться. Сила нашей команды в том, что мы идем от матча к матчу», - цитирует Милнера BBC.

Напомним, в матче лидеров чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 4:0. На 71-й минуте при счете 0:1 в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Джеймс Милнер.

После этой победы команда Клоппа набрала 52 очка. В 18 проведенных матчах «Ливерпуль» одержал 17 побед и один раз сыграл вничью.

«Лестер» расположился на второй строчке турнирной таблицы. В активе команды 39 очков после 19 игр.

28 декабря «Лестер» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», а 29 декабря «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон».