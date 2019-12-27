Тьерри Анри: Для меня чемпионская гонка в АПЛ завершена «Ливерпуль» одержал девятую победу в чемпионате Англии подряд.

Загрузка...

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри считает, что «Ливерпуль» можно поздравлять с чемпионством.

«Для меня чемпионская гонка в АПЛ завершена. «Ливерпуль» невозможно остановить. Пугает то, что они делают. Я не болельщик «Ливерпуля», но мне нравится, как он играет», - приводит слова Анри Metro.

Напомним, в матче лидеров чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 4:0. После этой победы команда Клоппа набрала 52 очка. В 18 проведенных матчах «Ливерпуль» одержал 17 побед и один раз сыграл вничью.

«Лестер» расположился на второй строчке турнирной таблицы. В активе команды 39 очков после 19 игр.

29 декабря «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон».