Маттейс де Лигт: Надеюсь остаться в «Ювентусе» надолго Футболист присоединился к туринцам перед началом текущего сезона.

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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал, что счастлив носить футболку туринского клуба.

«Меня все устраивает в Турине, надеюсь остаться здесь надолго. Был очень рад присоединиться к «Ювентусу». Конечно, когда такой большой клуб желает тебя подписать, это большая честь. Я счастлив надевать футболку этой команды», - рассказал голландский футболист в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» в июле 2019 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

После 17 сыгранных туров «Ювентус» вместе с миланским «Интером» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Обе команды набрали по 42 очка.

6 января «Ювентус» на своем поле примет «Кальяри».