Шейдаев вернется в «Крылья Советов» Первую часть сезона форвард провел в «Динамо».

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Форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев сменит клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает Football24.az, 23-летний нападающий вернется в «Крылья Советов».

Шейдаев выступал в Самаре в прошлом сезоне и в 20 матчах отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В межсезонье он подписал однолетний контракт с «Динамо», но в девяти матчах за бело-голубых не забил ни одного гола.

Ранее воспитанник «Зенита» выступал за «Рубин», «Трабзонспор», «Жилину» и «Карабах».

Отметим, что после 19 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.