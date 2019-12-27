Халк, Данни и Вагнер Лав вошли в сборную десятилетия РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала сборную лучших футболистов чемпионата страны по итогам десятилетия.

Символическая сборная была сформирована в результате голосования болельщиков.

⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



📲 В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea